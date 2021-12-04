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Общество4 декабря 2021 15:40

Из-за нарушений Роспотребнадзор Татарстана принял решение отказаться от бумажных медотводов

До 20 декабря все они будут переведены в электронный вариант
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Всем медотводам в республике будут присвоены соответствующие региональные QR-коды.

Всем медотводам в республике будут присвоены соответствующие региональные QR-коды.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане в ходе проверок были выявлены подозрительные медицинские отводы. В частности, в некоторых нет сроков и личной печати врача, а некоторые и вовсе невозможно прочесть.

В связи с этим региональный Роспотребнадзор принял решение перевести медотводы в электронную форму и отказаться от бумажной. Об этом в ходе совещания сообщила главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина.

До 20 декабря всем медотводам в республике будут присвоены соответствующие региональные QR-коды. С указанной даты они будут учитываться только в установленной форме.

Патяшина отметила, что руководителям организаций следует предупредить своих сотрудников о необходимости переоформить свои бумажные справки в поликлиниках по месту жительства.