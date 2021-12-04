Из-за нарушений Роспотребнадзор Татарстана принял решение отказаться от бумажных медотводов

Всем медотводам в республике будут присвоены соответствующие региональные QR-коды. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане в ходе проверок были выявлены подозрительные медицинские отводы. В частности, в некоторых нет сроков и личной печати врача, а некоторые и вовсе невозможно прочесть.

В связи с этим региональный Роспотребнадзор принял решение перевести медотводы в электронную форму и отказаться от бумажной. Об этом в ходе совещания сообщила главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина.

До 20 декабря всем медотводам в республике будут присвоены соответствующие региональные QR-коды. С указанной даты они будут учитываться только в установленной форме.

Патяшина отметила, что руководителям организаций следует предупредить своих сотрудников о необходимости переоформить свои бумажные справки в поликлиниках по месту жительства.