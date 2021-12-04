В Татарстане из-за ОРВИ на карантин отправили больше 11,5 тысячи учеников

Разобщение длится 7-10 дней. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Татарстане сохраняется высокий уровень заболеваемости ОРВИ. В настоящее время на карантине находятся 11 562 школьника. Об этом на пресс-конференции рассказала замглавы регионального Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

На разобщении пребывают 466 классов. Это на 7-10 дней, отметила Авдонина.

В частности, на карантин отправили классы в Альметьевске, Бавлинском, Высокогорском районах, Казани, Набережных Челнах, Мамадышском, Мензелинском, Сармановском, Тукаевском и Чистопольском районах.