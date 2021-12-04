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Общество4 декабря 2021 12:28

В Татарстане из-за ОРВИ на карантин отправили больше 11,5 тысячи учеников

Сотни классов находятся на разобщении
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Разобщение длится 7-10 дней.

Разобщение длится 7-10 дней.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Татарстане сохраняется высокий уровень заболеваемости ОРВИ. В настоящее время на карантине находятся 11 562 школьника. Об этом на пресс-конференции рассказала замглавы регионального Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

На разобщении пребывают 466 классов. Это на 7-10 дней, отметила Авдонина.

В частности, на карантин отправили классы в Альметьевске, Бавлинском, Высокогорском районах, Казани, Набережных Челнах, Мамадышском, Мензелинском, Сармановском, Тукаевском и Чистопольском районах.