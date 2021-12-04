В 2022 году власти Ульяновской области потратят на газификацию сел 230 миллиона рублей

Губернатор Ульяновской области поставил задачу определить потребность в материальной помощи на газификацию для каждой семьи. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ульяновской области в 2022 году выделят 230 миллионов рублей на газификацию сел. Данный вопрос обсудили на заседании штаба региона под руководством губернатора Алексея Русских.

99,2 миллиона рублей в том числе предусмотрено для завершения строительства газопроводов. 86,3 миллиона рублей потратят на завершение проектно-сметной документации для строительства газопроводов для 14 населенных пунктов, сообщает пресс-служба правительства области.

Алексей Русских отметил, что в настоящее время уровень газификации в регионе равен 78%, в том числе по сельской местности – 54%. Однако он также напомнил, что за этими показателями есть еще сотни домов, в которых необходима газификации. Помимо этого, губернатор Ульяновской области поставил задачу определить потребность в материальной помощи на газификацию для каждой семьи.