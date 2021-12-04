В Йошкар-Оле начнет работу пункт обогрева бездомных

Для бездомных предоставляется возможность погреться и переночевать в безопасности, а при необходимости - и горячий чай с теплой одеждой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

6 декабря в Йошкар-Оле откроется пункт обогрева бездомных. Единственное обязательное условие для получения помощи – абсолютная трезвость. Люди в состоянии алкогольного или наркотического опьянения не смогут туда попасть, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Марий Эл.

Дом ночного пребывания расположен по адресу: улица Фестивальная, 75. Для бездомных предоставляется возможность погреться и переночевать в безопасности. Также при необходимости они смогут получить горячий чай и теплую одежду.

Сотрудники пункта обогрева могут дать консультацию в случае потери документов, выдать направление на медосмотр для поступления на постоянное проживание в учреждение.

Дом ночного пребывания в Йошкар-Оле будет работать до 1 мая 2022 года.