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Общество4 декабря 2021 7:19

Роспотребнадзор Татарстана рассматривает вопрос о продлении в новогоднюю ночь времени работы ресторанов

Решение будет принято к 10-15 декабря
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Рестораторы обратились в ведомство с просьбой продлить время работы общепита как минимум с 31 декабря на 1 января.

Рестораторы обратились в ведомство с просьбой продлить время работы общепита как минимум с 31 декабря на 1 января.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Для ресторанов и кафе Татарстана могут одобрить послабление антиковидных мер в новогоднюю ночь. Региональный Роспотребнадзор рассматривает обращение рестораторов с просьбой продлить время работы общепита как минимум с 31 декабря на 1 января. В случае одобрения они намерены работать до трех часов утра.

Главный санитарный врач республики Марина Патяшина сообщила, что снижение ограничений возможно, но для этого нужна еще неделя для наблюдения. По ее словам, ситуация с коронавирусом в Татарстане начала стабилизироваться. В последние две недели фиксируется снижение количества заболевших. Решение о продлении ночной работы кафе и ресторанов города будет принято к 10-15 декабря.

Послабление могут ввести с условием обязательного наличия QR-кода либо переболевшего, либо вакцинированного. В частности, это касается сотрудников ресторанов, организаторов, участников развлекательной программы. Посетить новогодние мероприятия в заведениях общепита тоже можно будет только с QR-кодом, подчеркнула Марина Патяшина.