УНИКС уступил греческому «Олимпиакосу» в овертайме

Большую часть игры противники провели с минимальным отрывом в счете, поочередно перетягивая преимущество на себя. Фото: unics.ru

3 декабря УНИКС потерпел поражение в матче с греческим «Олимпиакосом». Встреча команд состоялась в Казани. Большую часть игры противники провели с минимальным отрывом в счете, поочередно перетягивая преимущество на себя. Ход игры решил овертайм. Гости отправляются домой триумфаторами: финальный счет – 84:87 в пользу греков.

Хозяева встретили «Олимпиакос» стартовым составом в лице Джона Брауна, Лоренцо Брауна, Марио Хезоньи, Дмитрия Узинского и Яниса Тиммы. Однако счет матча был открыт именно «Олимпиакосом». Далее УНИКС заработал преимущество, оперативно отреагировав трехочковыми. Пожалуй, первые 15 минут данного матча стали для хозяев самыми успешными – 20:17.

Во второй четверти УНИКС ненадолго вырвался вперед. Затем «Олимпиакос» поднажал и исправил ситуацию в свою пользу. А игроки команды хозяев стали допускать больше ошибок. Итог – 40:42.

Во время третьей четверти команды перешли в упорное наступление. Качели в счете продолжились, отрыв был минимальным.

Заключительная четверть выдалась жаркой: гости рванули вперед, УНИКСу пришлось догонять. Игроки трижды сравнивали счет, в том числе к концу основного времени. Исход матча решился во время овертайма. В течение дополнительных пяти минут «Олимпиакос» был весьма результативным и прервал победную серию УНИКСа.

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович отметил, что у обеих команд схожая система защиты - с постоянными сменами. Он заявил, что игра могла повернуться в любую сторону, но фортуна улыбнулась «Олимпиакосу». Наставник УНИКСа признался, что процент реализации двухочковых бросков у команды оказался плохим, она больше держалась за счет трехочковых.