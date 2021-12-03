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Общество3 декабря 2021 18:04

Директор одной из школ Набережных Челнов может занять пост в исполкоме Нижнекамска

Однако какая должность приготовлена для него – пока неизвестно
Инзиля ШАКИРОВА
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Айдару Гарифуллину 38 лет, он имеет большой опыт работы в системе образования.

Айдару Гарифуллину 38 лет, он имеет большой опыт работы в системе образования.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В исполком Нижнекамского района Татарстана могут перевести директора челнинской татарской гимназии №2 Айдара Гарифуллина. О том, какую именно должность он займет, пока неизвестно.

Сейчас в администрации района вакантным остается место начальника Управления образования, которое временно занимает Айзиряк Рамазанова. Бывший руководитель ведомства Рамиль Гиниятуллин покинул пост в ноябре этого года.