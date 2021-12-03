Директор одной из школ Набережных Челнов может занять пост в исполкоме Нижнекамска

Айдару Гарифуллину 38 лет, он имеет большой опыт работы в системе образования. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В исполком Нижнекамского района Татарстана могут перевести директора челнинской татарской гимназии №2 Айдара Гарифуллина. О том, какую именно должность он займет, пока неизвестно.

Сейчас в администрации района вакантным остается место начальника Управления образования, которое временно занимает Айзиряк Рамазанова. Бывший руководитель ведомства Рамиль Гиниятуллин покинул пост в ноябре этого года.