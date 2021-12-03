«Ак Барс» обыграл «Авангард» в Дубае

Счет открылся только во втором периоде, первым отличился Артём Галимов. Фото: ak-bars.ru

Казанская хоккейная команда «Ак Барс» одержала победу в выставочном матче регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда», который прошёл в Дубае. Матч закончился со счётом 3:1.

Счет открылся только во втором периоде, первым отличился Артём Галимов. В третьем периоде Стивен Кэмпфер сделал счёт 2:0, а через пять минут Михаил Глухов забросил третью шайбу. «Авангард» смог ответить только голом Сошникова, который реализовал большинство.

В этом сезоне это уже третья победа казанской команды против «Авангарда». Следующий матч «Ак Барс» проведёт против «Барыса» 6 декабря в Казани.