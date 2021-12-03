Казанские спортшколы выиграли гранты по миллиону на развитие женского футбола

Конкурс проходит при поддержке FIFA и фонда развития и поддержки социально-культурных, благотворительных. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спортивная школа олимпийского резерва Вахитовского района и спортшкола по футболу «Мирас» выиграли гранты по миллиону рублей на развитие женского футбола.

Такую же помощь получат получат еще 20 школ-победителей из Москвы, Алтайского, Ставропольского краев, Брянской, Волгоградской, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Самарской, Сахалинской, Ульяновской областей, Карачаево-Черкесской, Чувашской республик, Бурятии и Карелии, Краснодарского, Ставропольского краев.

Победители смогут потратить гранты на увеличение количества воспитанниц, обеспечение их инвентарем и экипировкой, а также поддержку тренеров, работающих с девочками.