В Минздраве Татарстана объяснили причины сверхсмертности в России

Осложнения после коронавируса, по словам специалистов, бывают ранними и поздними. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Замглавы Минздрава Татарстана Владимир Жаворонков объяснил, почему общее число смертей в России существенно выше числа смертей от COVID-19. По его словам, в стране от осложнений умирают переболевшие вирусом люди и люди с хроническими заболеваниями, которые должны были лечиться на койках, ставших «ковидными».

Осложнения после коронавируса, по словам Жаворонкова, бывают ранними и поздними.

- Ранние – это, когда пациент уже не болеет COVID-19 и в его организме идет процесс восстановления. В такие моменты иногда происходит, к нашему глубочайшему сожалению, смерть от тромбоэмболии легочной артерии. Оторывается тромб и блокирует жизненно важные сосуды. Есть ещё поздние осложнения. Это когда происходят необратимые последствия в тех же самых сосудах, загущение крови, например», - заявил он журналистам.