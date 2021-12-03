Алтынбаева заявила, что пользуется популярностью в психбольнице

Женщина замечает, что ее мучают мысли о детях. Фото: Из личного архива героя публикации

Скандально известная многодетная мать Агина Алтынбаева, которая находится сейчас на психиатрической экспертизе в Казани, заявила, что пользуется популярностью в психбольнице. Так, незнакомые люди приносят ей продукты, хотя, по словам женщине, ее неплохо кормят и в самом учреждении.

- Забота о людях, которые здесь находятся по разным жизненным ситуациям, по моему мнению, на высшем уровне. Нет физического насилия, грубости, косых взглядов, осуждения. Персонал очень дружелюбный и с юмором. Что меня удивило, так это 5 разовое питание (эх, а я думала пару кг скину), правда без соли, но это мне не страшно. Рацион очень разнообразный для казенного учреждения, присутствуют мясо, рыба, птица. Компоты, чаи, кофе, какао. Фрукты через день. Всегда свежий хлеб. И просто огромные порции! – пишет на соцстранице Агины от ее лица «редактор» (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены – ред.).

Алтынбаева замечает, что ее мучают мысли о детях.

- Особенно переживаю за младшего, у меня сейчас одна мечта, чтобы он в свои 3 года заговорил, мечтаю услышать от него слово «мама». Ведь он из за аноксического поражения мозга пока это сделать не может. И я буду день и ночь зарабатывать деньги на его реабилитациию и развитие, - замечает женщина.

Напомним, отправке многодетной матери в медучреждение предшествовал «захват» торгового центра в Нижнекамске, в котором она участвовала. Вместе с другими сообщниками женщина начала пропускать в здание людей без QR-кодов. Охрана тогда ничего не смогла сделать.

Ранее Алтынбаева также «ославилась» тем, что дала рулить малолетнему сыну машиной на скорости 130 километров в час, устроила погром в отделе полиции, драку в школе и скандал в кабинете руководителя челнинского кадрового центра. Было и то, что ее ребенок просил деньги у прохожего денег на бутылочку воды, а тот оказывается следователем.