В Татарстане ожидаются сильный ветер, метель, туман и гололед

О непогоде местных жителей заранее предупреждает региональный Гидрометцентр. Фото: Олег УКЛАДОВ

С 18:00 3 декабря до 18:00 4 декабря в Татарстане ожидается сильный ветер порывами до 22м/с, метель с ухудшением видимости, гололед, туман и гололедица на дорогах. Об этом местных жителей заранее предупреждает Гидрометцентр республики.

Вместе с тем, ночью на субботу, 4 число, столбики термометров в регионе будут колебаться от -3 до +2 градусов, а днем – от 0 до +4. В ночь на воскресенье же в Татарстан вернется минусовая температура. Синоптики обещают от -1 до -6 градусов.