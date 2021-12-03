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Общество3 декабря 2021 12:55

В Татарстане ожидаются сильный ветер, метель, туман и гололед

Вместе с тем на дорогах республики образуется гололедица
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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О непогоде местных жителей заранее предупреждает региональный Гидрометцентр.

О непогоде местных жителей заранее предупреждает региональный Гидрометцентр.

Фото: Олег УКЛАДОВ

С 18:00 3 декабря до 18:00 4 декабря в Татарстане ожидается сильный ветер порывами до 22м/с, метель с ухудшением видимости, гололед, туман и гололедица на дорогах. Об этом местных жителей заранее предупреждает Гидрометцентр республики.

Вместе с тем, ночью на субботу, 4 число, столбики термометров в регионе будут колебаться от -3 до +2 градусов, а днем – от 0 до +4. В ночь на воскресенье же в Татарстан вернется минусовая температура. Синоптики обещают от -1 до -6 градусов.