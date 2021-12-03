В новогодние праздники между Казань и Москвой запустят чартерные рейсы

Программа стартует 31 декабря. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В новогодние каникулы между Казанью и Москвой будут курсировать чартерные рейсы. В Госкомитете Татарстана по туризму подготовили специальные программы, которые стартуют 31 декабря. Запланированы четыре рейса как в одну сторону, так и в другую.

Туристов, прибывающих в столицу Татарстана, жду программы «Новый год в Казани», «Рождество в Казани» и «Новогодние каникулы». Все три тура доступны в трех вариантах «Лайт», «Стандарт» и «Макси». Для семейного отдыха предусмотрена программа «Новогодняя сказка».

В рамках поездки можно посетить историческую часть Казани, великий Болгар, остров-град Свияжск и Елабугу. Также есть возможность побывать в деревне Кыш Бабая в селе Новый Кырлай.

Напомним, что для посещения торговых центров, кафе и ресторанов, непродовольственных магазинов, спортивных залов и учреждений культуры в республике нужно предъявлять QR-код о вакцинации от COVID-19 или перенесенной болезни.