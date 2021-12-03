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Общество3 декабря 2021 11:50

В Набережных Челнах начали штрафовать пассажиров общественного транспорта без QR-кодов

В городе прошел массовый рейд по магазинам, торговым центрам и общественному транспорту
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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В поле зрения проверяющих попали 107 нарушителей.

В поле зрения проверяющих попали 107 нарушителей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудники полиции и муниципальные служащие Набережных Челнов устроили проверки на предмет соблюдения антиковидных мер в непродовольственных магазинах, торговых центрах и общественном транспорте. В поле их зрения попали 107 нарушителей, у 17 из которых не было QR-кодов о вакцинации.

На непривитых пассажиров транспорта составили протоколы об административном правонарушении. Далее размер штрафа для этих людей определит городской суд.

Среди других нарушителей - 87 человек, находившихся в общественном месте или транспорте без маски и три индивидуальных предпринимателя, которые нарушили санитарно-эпидемиологические требования, сообщают «Челнинские известия».