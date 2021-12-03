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Общество3 декабря 2021 10:59

Первый в Казани инклюзивный досуговый центр будет называть «Симург»

Учреждение разместится на базе детского кукольного театра «Экият»
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Сейчас в центре работают три кружка: по программированию, робототехнике и театральному искусству

Сейчас в центре работают три кружка: по программированию, робототехнике и театральному искусству

Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Стало известно, что первый в Татарстане инклюзивный досуговый центр для детей с ментальными нарушениями получит название «Симург». За этот вариант проголосовали больше всего местных жителей.

Учреждение площадью порядка 240 квадратных метров разместится на базе детского кукольного театра «Экият» в Казани и будет рассчитано для детей в возрасте от 7 до 14 лет. Ранее с идеей его создания выступил благотворительный фонд «В твою пользу».

Сейчас в центре работают три кружка: по программированию, робототехнике и театральному искусству. В 2022 году планируется открыть там ремесленную мастерскую и группы для детей с более сложными расстройствами.