Первый в Казани инклюзивный досуговый центр будет называть «Симург»

Сейчас в центре работают три кружка: по программированию, робототехнике и театральному искусству Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Стало известно, что первый в Татарстане инклюзивный досуговый центр для детей с ментальными нарушениями получит название «Симург». За этот вариант проголосовали больше всего местных жителей.

Учреждение площадью порядка 240 квадратных метров разместится на базе детского кукольного театра «Экият» в Казани и будет рассчитано для детей в возрасте от 7 до 14 лет. Ранее с идеей его создания выступил благотворительный фонд «В твою пользу».

Сейчас в центре работают три кружка: по программированию, робототехнике и театральному искусству. В 2022 году планируется открыть там ремесленную мастерскую и группы для детей с более сложными расстройствами.