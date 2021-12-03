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Общество3 декабря 2021 11:06

Татарстанцам с QR-кодами разрешат посетить новогодние утренники

С одним родителеи и без сторонних аниматоров: в Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, в каких условиях пройдут новогодние мероприятии в детсадах
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Посещать утренники рекомендуется только одному родителю.

Посещать утренники рекомендуется только одному родителю.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Роспотребнадзор Татарстана подтвердил проведение новогодних утренников в детских садах. Родителей на них будут пускать, правда, только по QR-коду. Об этом журналистам рассказала замглавы управления Любовь Авдонина.

По ее словам, предварительно одобрен ранее обговоренный формат мероприятий. Посещать их рекомендуется только одному родителю с обязательным предъявлением QR-кода о вакцинации либо о перенесенном за последние полгода заболевании. Не рекомендуется приходить на утренники лицам старше 60 лет.

Помимо этого, руководство детсада не сможет привлекать для проведения мероприятий сторонних аниматоров и организаторов.