Татарстанцам с QR-кодами разрешат посетить новогодние утренники

Посещать утренники рекомендуется только одному родителю. Фото: Евгения ГУСЕВА

Роспотребнадзор Татарстана подтвердил проведение новогодних утренников в детских садах. Родителей на них будут пускать, правда, только по QR-коду. Об этом журналистам рассказала замглавы управления Любовь Авдонина.

По ее словам, предварительно одобрен ранее обговоренный формат мероприятий. Посещать их рекомендуется только одному родителю с обязательным предъявлением QR-кода о вакцинации либо о перенесенном за последние полгода заболевании. Не рекомендуется приходить на утренники лицам старше 60 лет.

Помимо этого, руководство детсада не сможет привлекать для проведения мероприятий сторонних аниматоров и организаторов.