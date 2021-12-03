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Общество3 декабря 2021 10:16

Минниханов распорядился о проведении проверки в Минмолодежи Татарстана после нарушений в фонде «Сэлэт»

Сумма нарушений составила 2 миллиона рублей
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Проверке также подлежит и Минлесхоз республики.

Проверке также подлежит и Минлесхоз республики.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил проверить Минмолодежи республики после появления информации о нарушении на два миллиона рублей на молодежном форуме «Сэлэт», который финансируется из госбюджета.

Ранее представители Управления президента Татарстана по вопросам антикоррупционной политики рассказали журналистам о том, что, по предварительным данным, для проведения мероприятия в Билярске были закуплены палатки стоимостью ниже указанной в документации.

Проверке также подлежит и региональный Минлесхоз, сообщила руководитель пресс-службы главы Татарстана Лилия Галимова.