Минниханов распорядился о проведении проверки в Минмолодежи Татарстана после нарушений в фонде «Сэлэт»

Проверке также подлежит и Минлесхоз республики. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил проверить Минмолодежи республики после появления информации о нарушении на два миллиона рублей на молодежном форуме «Сэлэт», который финансируется из госбюджета.

Ранее представители Управления президента Татарстана по вопросам антикоррупционной политики рассказали журналистам о том, что, по предварительным данным, для проведения мероприятия в Билярске были закуплены палатки стоимостью ниже указанной в документации.

Проверке также подлежит и региональный Минлесхоз, сообщила руководитель пресс-службы главы Татарстана Лилия Галимова.