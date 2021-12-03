Ульяновскими полицейскими проводится проверка по нескольким фактам мошеннических действий

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Одной из потерпевших позвонил сотрудник Центробанка из Москвы, который сообщил, что на имя женщины поступили 450 тысяч рублей в качестве компенсации вкладчикам, пострадавшим от действий финансовой пирамиды, и теперь женщине необходимо открыть счет, чтобы получить причитающиеся денежные средства. Поскольку в прошлом пенсионерка действительно доверила свои сбережения этой финансовой пирамиде, то звонок и информация не вызвали у нее подозрений. После открытия счета женщине дважды сообщили о поступлении на ее счет суммы в размере 830 тысяч и убедили в необходимости оплаты страхового взноса. Доверчивая пенсионерка перечислила 128 тысяч рублей, после чего женщине сообщили об ошибке и необходимости перевода еще 160 тысяч рублей. Только после того как мошенники завели разговор об оформлении кредита, пенсионерка поняла, что ее обманули.

Вторая заявительница столкнулась с мошенниками после размещения на сайте бесплатных объявлений информации о продаже комнаты в общежитии. Потенциальная покупательница сообщила о готовности приобрести жилье для сына и перевода задатка в сумме 100 тысяч рублей. Сославшись на необходимость отчетности, мошенница сообщила, что перевести деньги может только через банкомат. Поскольку пострадавшая плохо знакома с функциями банковского терминала, она строго следовала инструкции звонившей, в результате чего вместо получения денег перевела мошенникам со своего счета 100 тысяч.

УМВД России по Ульяновской области предупреждает о необходимости быть бдительными при общении с незнакомыми людьми относительно сведений, касающихся вашей карты. Для осуществления третьими лицами перевода на вашу карту им достаточно знать ее номер. Срок действия карты, код безопасности, код из СМС не сообщайте и не пересылайте ни в коем случае никому и ни при каких обстоятельствах.

В случае необходимости осуществления вами ряда операций с картой через банкомат, особенно по просьбе незнакомых лиц, обязательно пригласите консультанта банка.

Не верьте безоговорочно словам посторонних лиц, обещающим различные денежные блага в виде прибавок к пенсии, субсидий и социальной помощи. Если вы столкнулись с подобной ситуацией, позвоните в организацию, от которой к вам обратились, за уточнением всех подробностей.

Пресс-служба УМВД России по Ульяновской области