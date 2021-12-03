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Общество3 декабря 2021 10:00

В маршруты казанских автобусов №28а, №43, №54 вернули остановку «Четаева»

Полную схему движения транспорта восстановят после реконструкции аварийного участка
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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До сих пор исключенными из схем движения данных автобусов остаются три остановки – «Алексея Козина», «Сибгата Хакима» и «Чистопольская». Фото: kzn.ru

До сих пор исключенными из схем движения данных автобусов остаются три остановки – «Алексея Козина», «Сибгата Хакима» и «Чистопольская». Фото: kzn.ru

В Казани автобусы №28а, №43, №54 снова могут курсировать через остановку «Четаева». Ранее ее исключали из маршрута транспорта из-за обвала проезжей части возле дома №60 на улице Чистопольской.

До сих пор исключенными из схем движения данных автобусов остаются три остановки – «Алексея Козина», «Сибгата Хакима» и «Чистопольская». Они будут возвращены после завершения работ на аварийном участке.