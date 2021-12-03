В казанское кафе, впускавшее посетителей без QR-кодов, пришли сотрудники Роспотербнадзора и полиции

За невыполнение правил поведения при чрезвычайно ситуации или угрозе ее возникновения кафе может грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В казанское кафе, которое, несмотря на введенные в Татарстане антиковидные меры, начало впускать посетителей без QR-кодов о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании, пришли сотрудники Роспотребнадзора республики и полицейские. Ранее на решение руководства заведения им пожаловались десятки горожан.

Напомним, что за невыполнение правил поведения при чрезвычайно ситуации или угрозе ее возникновения кафе может грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей.

С 11 октября для недопущения распространения коронавируса в спортивные залы, торговые и развлекательные центры, а также кафе и рестораны региона могут ходить лишь люди с QR-кодами. А в ноябре к числу мест, доступных лишь привитым, добавились театры, кинотеатры и общественный транспорт.