Одна из достопримечательностей Татарстана – Белая мечеть была построена в рамках реализации программы республиканского Фонда «Возрождение».
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Болгаре капитально отремонтируют Белую мечеть. Соответствующая документация получила положительное заключение от Управление государственной экспертизы и ценообразования республики, сообщают в Главгосэкспертизы России.
Заказчиком и главным проектировщиком работ выступает Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана
Одна из достопримечательностей республики – Белая мечеть, известная также как Ак-Мечеть, была построена в рамках реализации программы республиканского Фонда «Возрождение» по сохранению и развитию Болгара и Свияжска.