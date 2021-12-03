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Общество3 декабря 2021 9:05

В Болгаре капитально отремонтируют Белую мечеть

Документация проекта получила положительное заключение
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Одна из достопримечательностей Татарстана – Белая мечеть была построена в рамках реализации программы республиканского Фонда «Возрождение».

Одна из достопримечательностей Татарстана – Белая мечеть была построена в рамках реализации программы республиканского Фонда «Возрождение».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Болгаре капитально отремонтируют Белую мечеть. Соответствующая документация получила положительное заключение от Управление государственной экспертизы и ценообразования республики, сообщают в Главгосэкспертизы России.

Заказчиком и главным проектировщиком работ выступает Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана

Одна из достопримечательностей республики – Белая мечеть, известная также как Ак-Мечеть, была построена в рамках реализации программы республиканского Фонда «Возрождение» по сохранению и развитию Болгара и Свияжска.