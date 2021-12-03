Одна из достопримечательностей Татарстана – Белая мечеть была построена в рамках реализации программы республиканского Фонда «Возрождение». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Болгаре капитально отремонтируют Белую мечеть. Соответствующая документация получила положительное заключение от Управление государственной экспертизы и ценообразования республики, сообщают в Главгосэкспертизы России.

Заказчиком и главным проектировщиком работ выступает Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана

Одна из достопримечательностей республики – Белая мечеть, известная также как Ак-Мечеть, была построена в рамках реализации программы республиканского Фонда «Возрождение» по сохранению и развитию Болгара и Свияжска.