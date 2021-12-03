Житель Ульяновска нашел на своем участке противотанковую мину

Специалисты установили, что найденный предмет не представляет опасности. Фото: пресс-служба Росгвардии Ульяновской области

2 декабря дежурная часть Росгвардии Ульяновской области получила сообщение об обнаружении предмета, похожего на мину. Обращение поступило от жителя Ульяновска. Он наткнулся на указанный предмет во время уличных работ на своем земельном участке в районе 2-го переулка Маяковского.

На место выехали сотрудники группы разминирования ОМОН. Они обследовали находку, провели осмотр прилегающей территории, сообщает пресс-служба Росгвардии региона.

Специалисты-взрывотехники установили, что найденный предмет не представляет опасности. Он является образцом учебной противотанковой мины. Его передали полицейским.