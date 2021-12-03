Четырех медработников Ульяновска подозревают в подделке сертификатов о вакцинации

Обстоятельства преступления выясняются. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Четыре медицинских работника Ульяновска подозреваются в выдаче фальшивых справок о вакцинации от COVID-19. Возбуждено уголовное дело.

Под подозрение попали сотрудники Ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи имени Чучкалова. По версии следствия, в октябре группа медработников внесла в систему ложные сведения о вакцинации от коронавируса, а также организовала изготовление и выдачу недостоверных справок.

Преступную деятельность пресекли сотрудники Следственного комитета региона. Ими был проведен обыск и изъяты необходимые документы. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.