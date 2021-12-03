Медики Набережных Челнов помогли женщине, рожавшей восьмого ребенка дома

После оказания помощи мать с ребенком доставили в перинатальный центр. Фото: @zdrav_chelny

В Набережных Челнах спасли многодетную мать, у которой начались преждевременные роды с тазовым предлежанием плода. Рожать ребенка дома женщина не планировала, но ехать в больницу не было времени. Фельдшеры решили принять роды на месте.

- В подобных ситуациях эмоции отключаются, остается только работа. Лишь, когда я услышала первый крик новорожденного, осознала, что приняла роды», – призналась одна из фельдшеров Дина Салахутдинова.

Это уже восьмой ребенок в семье. Девочка появилась на свет весом около 2,5 килограмма, сообщает Управление здравоохранения города.

После оказания помощи женщину с ребенком доставили в перинатальный центр.