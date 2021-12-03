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Общество3 декабря 2021 5:37

Мост через плотину Нижнекамской ГЭС отремонтируют почти за миллиард рублей

Обновлением займется компания из Набережных Челнов
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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До конца 2021 года будет освоено 50,7 миллиона рублей, в 2022 году - 300 миллионов рублей, а в 2023-м – 557,4 миллиона рублей.

До конца 2021 года будет освоено 50,7 миллиона рублей, в 2022 году - 300 миллионов рублей, а в 2023-м – 557,4 миллиона рублей.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Ремонт моста через плотину Нижнекамской ГЭС обойдется в 908,1 миллиона рублей. Тендер в выборе подрядчика выиграла компания из Набережных Челнов.

Согласно техзаданию, на мосту демонтируют смотровые ходы, отремонтируют промежуточные опоры и пролетные конструкции, асфальтируют проезжую часть и тротуары. Среди прочего рабочим нужно заделать деформационные швы и обновить водоотводы.

Ремонт начнется в текущем году. На первом этапе будет освоено 50,7 миллиона рублей. В 2022 году запланировано потратить 300 миллионов рублей, а в 2023-м – 557,4 миллиона рублей, сообщают «Челнинские известия».

Работы должны быть завершены к ноябрю 2023 года.