В Набережных Челнах для аренды новых НЕФАЗов на аукцион заявился всего один перевозчик

В аренду будет выдан 21 автобус. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах в ближайшее время состоится аукцион на право аренды партии НЕФАЗов. Заявку на участие в торгах подал всего один перевозчик.

В аренду будет выдан 21 автобус. Стартовая цена в месяц составляет 1 миллион 260 тысяч рублей. Сумма за год – 13,6 миллиона рублей.

Предприятие «Пассажирские перевозки», подавшее заявку на участие, уже начало обкатку новых крупногабаритных автобусов. В случае победы на аукционе с компанией заключат договор на 11 месяцев, сообщают «Челнинские известия».

Итоги аукциона будут подведены 13 декабря.