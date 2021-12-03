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Общество3 декабря 2021 5:00

В Набережных Челнах для аренды новых НЕФАЗов на аукцион заявился всего один перевозчик

Итоги торгов подведут 13 декабря
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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В аренду будет выдан 21 автобус.

В аренду будет выдан 21 автобус.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах в ближайшее время состоится аукцион на право аренды партии НЕФАЗов. Заявку на участие в торгах подал всего один перевозчик.

В аренду будет выдан 21 автобус. Стартовая цена в месяц составляет 1 миллион 260 тысяч рублей. Сумма за год – 13,6 миллиона рублей.

Предприятие «Пассажирские перевозки», подавшее заявку на участие, уже начало обкатку новых крупногабаритных автобусов. В случае победы на аукционе с компанией заключат договор на 11 месяцев, сообщают «Челнинские известия».

Итоги аукциона будут подведены 13 декабря.