В Чувашии закупили школьные автобусы на 105 миллионов рублей

2 декабря ключи от автобуса были передали муниципалитетам региона. Фото: Министерство образования Чувашии

В Чувашии закупили школьные автобусы, первая партия которых поступила в республику сегодня, 2 декабря. 33 транспортных средства торжественно вручили учебным заведениям муниципалитетов, еще 4 автобуса приедут в регион в течение декабря.

Этими транспортными средствами заменят устаревшие автобусы, а также их направят на новые маршруты. Всего на закупку новых школьных автобусов потратили 105 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов.