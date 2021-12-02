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Общество2 декабря 2021 17:04

В Чувашии закупили школьные автобусы на 105 миллионов рублей

До конца года в республике появится 37 новых транспортных средства
Инзиля ШАКИРОВА
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2 декабря ключи от автобуса были передали муниципалитетам региона. Фото: Министерство образования Чувашии

2 декабря ключи от автобуса были передали муниципалитетам региона. Фото: Министерство образования Чувашии

В Чувашии закупили школьные автобусы, первая партия которых поступила в республику сегодня, 2 декабря. 33 транспортных средства торжественно вручили учебным заведениям муниципалитетов, еще 4 автобуса приедут в регион в течение декабря.

Этими транспортными средствами заменят устаревшие автобусы, а также их направят на новые маршруты. Всего на закупку новых школьных автобусов потратили 105 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов.