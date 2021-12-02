Студент из Казани завоевал спецприз первого всероссийского конкурса «Студент года. Медики»

Конкурс направлен на выявление и поддержку обучающихся по программам высшего медицинского образования в России. Фото: Пресс-служба КФУ

Студент Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, уроженец Ирака Хуссеин Аммар Сафаулдиин Хуссеин завоевал спецприз первого всероссийского конкурса «Студент года. Медики». Он подрабатывает в красной зоне медбратом и волонтером, сообщает пресс-служба КФУ.

В финале, который прошел в очном формате с 26 по 29 ноября в Ханты-Мансийске, приняли участие 100 человек из 24 регионов России. Финалистами стали студенты-медики высших учебных заведений, которые имеют особые успехи и достижения в медицинской сфере – оценивались научные работы, исследования, статьи и патенты.