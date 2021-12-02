В Татарстане скончались еще 11 зараженных COVID-19 человек

На этот раз жертвами инфекции стали четверо мужчин и семь женщин. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минздрав Татарстана подтвердил еще 10 смертей пациентов с коронавирусом.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы, - официально сообщили в ведомстве.

В этот раз очередными жертвами инфекции стали четверо мужчин в возрасте 71, 84, 66 и 82 лет, а также семь женщин в возрасте 88, 90, 41, 77, 69, 72 и 67 лет.

Таким образом, число смертей от коронавируса в республике возросло до 1 276.