В Татарстане скончались еще 11 зараженных COVID-19 человек

На этот раз жертвами инфекции стали четверо мужчин и семь женщин.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Минздрав Татарстана подтвердил еще 10 смертей пациентов с коронавирусом.
- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы, - официально сообщили в ведомстве.
В этот раз очередными жертвами инфекции стали четверо мужчин в возрасте 71, 84, 66 и 82 лет, а также семь женщин в возрасте 88, 90, 41, 77, 69, 72 и 67 лет.
Таким образом, число смертей от коронавируса в республике возросло до 1 276.