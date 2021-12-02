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Здоровье2 декабря 2021 15:23

В Татарстане скончались еще 11 зараженных COVID-19 человек

Число смертей от коронавируса в республике возросло до 1 276
Инзиля ШАКИРОВА
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На этот раз жертвами инфекции стали четверо мужчин и семь женщин.

На этот раз жертвами инфекции стали четверо мужчин и семь женщин.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минздрав Татарстана подтвердил еще 10 смертей пациентов с коронавирусом.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы, - официально сообщили в ведомстве.

В этот раз очередными жертвами инфекции стали четверо мужчин в возрасте 71, 84, 66 и 82 лет, а также семь женщин в возрасте 88, 90, 41, 77, 69, 72 и 67 лет.

Таким образом, число смертей от коронавируса в республике возросло до 1 276.