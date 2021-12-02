Лучшим кинологом МЧС России стал житель Казани

Главное в своей профессии мужчина называет тесную связи с собакой. Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Казанец Святослав Яковлев стал победителем Всероссийского фестиваля МЧС России «Созвездие мужества» 2021 года в номинации «Лучший спасатель-кинолог». За время работы в поисково-спасательном отряде он совершил более 250 выходов на ликвидацию различных ЧС и аварий.

– Главное в моей профессии – это работа в тесной связи с собакой, в тандеме, нужно понимать ее. Кинологи должны понимать не только своего питомца, а любую собаку. Нужно знать, что ей необходимо, и на основе этого выстраивать свои взаимоотношения, обучать ее и брать максимум из тех способностей, которые она может предоставить», – приводит слова Яковлева пресс-служба МЧС Татарстана.