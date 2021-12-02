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С 12 декабря в Татарстане изменится порядок курирования десяти пригородных поездов. Причина этого – закрытие одного пути по Разъезду Компрессорный.

Так, поезд №6401 «Шемордан – Казань» будет отправляться в 4:18, а прибывать в место назначения в 6:36; поезд №6405 «Арск – Казань» будет отправляться в 6:41, а прибывать в место назначения в 8:28; поезд №6410 «Казань – Арск» будет отправляться в 21:14, а прибывать в место назначения в 23:06; поезд №6420 «Казань – Кукмор» будет отправляться в 6:04, а прибывать в место назначения в 8:57; поезд №6422 «Казань – Сосновка» будет отправляться в 7:54, а прибывать в место назначения в 11:24; поезд №6425 «Кукмор – Казань» будет отправляться в 12:06, а прибывать в место назначения в 15:04; поезд №6428 «Казань – Сосновка» будет отправляться в 16:23, а прибывать в место назначения в 19:55; поезд №6431 «Сосновка – Казань» будет отправляться в 17:39, а прибывать в место назначения в 21:13; поезд №6926 «Казань – Кизнер» будет отправляться в 16:14, а прибывать в место назначения в 19:28; поезд №6301 «Казань – Свияжск» будет отправляться в 6:38, а прибывать в место назначения в 7:47.