Первым зампрокурора Татарстана назначен Алексей Заика

С 2020 года Алексей Заика был заместителем прокурора республики. Фото: пресс-служба прокуратуры Татарстана

Первым заместителем прокурора Татарстана назначен старший советник юстиции Алексей Заика. Соответствующей указ подписал президент России Владимир Путин, сообщили в четверг, 2 декабря, в надзорном ведомстве республики.

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Алексей Заика родился в Москве в 1976 году. После школы он окончил Московский юридический университет МВД России по специальности «юриспруденция». Службу в органах прокуратуры Заика начал в 2001 году в должности следователя Нагатинской межрайонной прокуратуры Москвы.

С 2002 по 2004 годы он был помощником Нагатинского межрайонного прокурора, с 2004 по 2007 – старшим помощником, а с 2009 по 2013 – первым заместителем.

В 2013 году Заика стал начальником второго отдела управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры Москвы, а в 2018 – прокурором отдела по надзору за оперативно-розыскной и процессуальной деятельностью управления Генеральной прокуратуры России в Центральном федеральном округе.

С 2020 года Заика был заместителем прокурора Татарстана.