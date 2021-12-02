Ранее судимый татарстанец подозревается в разбойном нападении на жителя Ульяновска

Предполагаемый злоумышленник задержан. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ранее судимого жителя Татарстана подозревают в разбое, совершенном в Ульяновске. По предварительным данным, вечером 29 ноября он познакомился с местным жителем и пришел к нему домой, где они начали распивать алкоголь. В какой-то момент между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого гость избил хозяина жилья, после чего вынес из квартиры телевизор, норковую шубу и два сотовых телефона на общую сумму порядка 69 тысяч рублей.

- Подозреваемый в разбойном нападении проживал на съемной квартире, располагаемой по улице Карла Либкнехта вместе с находившимся в федеральном розыске жителем города Оренбурга, за совершение преступления, предусмотренного статьей «Нарушение неприкосновенности жилища». На следующий день после преступления фигурант и разыскиваемый были задержаны, - сообщает МВД по Ульяновской области.

Часть похищенного правоохранителям удалось найти на съемной квартире татарстанца. Возбуждено уголовное дело.