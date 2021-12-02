Жительница Чебоксар потеряла 573 тысячи рублей, надеясь получить компенсацию за «реактивный» амулет

Для перечисления средств женщину попросили оплатить комиссию, а после страховку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне в полицию Чебоксар пришла пенсионерка, ставшая жертвой мошенников. Оказалось, что несколькими днями ранее ей позвонил «сотрудник Роспотребнадзора», заявивший, что амулет, приобретенной женщиной в Интернете, опасен и выделяет реактивные вещества. В качестве компенсации незнакомец пообещал горожанке 450 тысяч рублей.

Для получения денег пенсионерку попросили оплатить комиссию (43 тысячи рублей) и страховку (58 тысяч рублей). Под различными предлогами злоумышленники выманивали у женщины деньги еще пару дней. В итоге, она отдала им порядка 573 тысяч рублей, но компенсации так и не получила.

- По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают личности злоумышленников, - сообщает МВД Чувашии.

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