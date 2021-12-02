Собутыльники обожгли грудь пенсионера из Бугульмы утюгом и похитили из его квартиры телевизор

Возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Двух жителей Бугульмы подозревают в краже. По предварительным данным, мужчины познакомились с пенсионером и начали расписывать вместе алкоголь у общего знакомого. В какой-то момент собутыльники поругались, избили нового друга и обожгли его грудь утюгом.

Пока потерпевший находился в шоковом состоянии, злоумышленники похитили из его карманов ключи от квартиры и машины. Из жилища жертвы они унесли телевизор и продукты.

«Вернувшись к общему приятелю, подозреваемые удерживали потерпевшего в квартире. За освобождение они требовали доверенность на автомашину, для дальнейшей ее продажи. Однако потерпевший смог убежать, когда злоумышленники уснули», - сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

Возбуждено уголовное дело. Правоохранители выясняют, не причастны ли подозреваемые к другим преступлениям.