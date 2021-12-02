В Иннополисе проходит финал Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв 2021»

Три команды будут участвовать очно, шесть – в режиме онлайн. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В четверг, 2 декабря, в Иннополисе стартовал финал Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв 2021» - флагмана проекта президентской платформы «Россия - страна возможностей». Мероприятие будет проходить вплоть до 4 числа. В эти дни финалистам предстоит решить 12 самых кейсов и побороться за призовой фонд в 24 миллиона рублей.

Три команды будут участвовать очно, шесть – в режиме онлайн. Церемония закрытия конкурса запланирована на 18:00 4 декабря.