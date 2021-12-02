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Общество2 декабря 2021 11:17

В Иннополисе проходит финал Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв 2021»

Мероприятие запланировано на период со 2 по 4 декабря
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Три команды будут участвовать очно, шесть – в режиме онлайн.

Три команды будут участвовать очно, шесть – в режиме онлайн.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В четверг, 2 декабря, в Иннополисе стартовал финал Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв 2021» - флагмана проекта президентской платформы «Россия - страна возможностей». Мероприятие будет проходить вплоть до 4 числа. В эти дни финалистам предстоит решить 12 самых кейсов и побороться за призовой фонд в 24 миллиона рублей.

Три команды будут участвовать очно, шесть – в режиме онлайн. Церемония закрытия конкурса запланирована на 18:00 4 декабря.