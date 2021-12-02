Пенсионерку из Казани подозревают в краже денег с чужой банковской карты

Из материалов уголовного дела следует, что чужие средства женщина потратила на свои покупки. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

67-летнюю жительницу Казани подозревают в краже денег с чужой банковской карты. Из материалов уголовного дела следует, что 28 ноября женщина увидела у продуктового магазина чужую карту и оплатила ей своими покупки на общую сумму в 3,5 тысячи рублей.

Заявление о преступлении в полицию написал 16-летний подросток. Парень объяснил, что потерял свою карту, но пропажу заметил лишь в тот момент, когда начали приходить уведомления о списании с нее денег. Пенсионерке может грозить до шести лет лишения свободы.

- В случае обнаружения чужой банковской карты, необходимо ее заблокировать, либо уничтожить, чтобы посторонние не могли ей воспользоваться. Использование найденной или украденной банковской карты в личных целях является противоправным деянием и предусматривает уголовную ответственность, - напоминают в УМВД РФ по городу.