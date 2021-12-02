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Общество2 декабря 2021 10:52

В Нижнекамске полицейские 12 часов искали пропавшего ребенка

Мальчик ушел в подростковый клуб, но домой в назначенное время не вернулся
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Всего в поисках школьника приняли участие более 140 человек.

Всего в поисках школьника приняли участие более 140 человек.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером в среду, 1 декабря, в полицию Нижнекамска обратилась женщина, сообщившая, что ее девятилетний сын ушел в подростковый клуб и пропал. Последующие за этим 12 часов в городу проходила поисковая операция, в которой приняли участие как правоохранители, так и просто неравнодушные местные жители.

- Ориентировка на ребёнка была разослана всем нарядам полиции. Были созданы поисковые группы личного состава нижнекамской полиции и волонтёров нижнекамского добровольного поисково-спасательного отряд «След», которые проводили поисковые мероприятия в пешем порядком и автопатрулями. Всего в поисках приняли участие более 140 человек, - рассказывают в пресс-службе УМВД по Нижнекамскому району.

В итоге мальчик был найден живым на одной из остановок на улице Баки Урманче. Ребенок возвращен семье, его жизни и здоровью ничего не угрожает.