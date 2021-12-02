COVID-19 подтвердился еще у 236 жителей Татарстана

Госпитализация накануне потребовалась 89 инфицированным местным жителям. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на четверг, 2 декабря, в Татарстане подтвердились 38 524 случая COVID-19, в том числе 236 – за минувшие сутки. Большинство последних зараженных – жители Казани (108 человек), Буинского района (16) и Набережных Челнов (14). Немногим меньше инфицированных накануне было выявлено в Зеленодольском и Нижнекамском районах – по 11. Госпитализация потребовалась 89 больным, сообщает Минздрав республики.

На сегодняшний день 32 006 ранее зараженных татарстанцев выздоровели, 1 265 – скончались. Первый компонент вакцины от вируса в регионе получили 2 053 827 человек, второй – 1 591 425.