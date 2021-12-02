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Общество2 декабря 2021 10:00

В Казани пропала пенсионерка, имеющая проблемы с памятью

О местонахождении Анны Волковой не известно ничего со 2 декабря
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО «Лиза Алерт».

Фото: ПСО «Лиза Алерт».

В четверг, 2 декабря, в Казани пропала 70-летняя Анна Волкова (Дворянская). Женщина, которая имеет проблемы с памятью, ушла из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась обратно, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Анна ростом около 155 сантиметров имеет нормально телосложение, темные волосы с проседью и голубые глаза. На момент пропажи на ней был белый плащ с капюшоном, черная кофта, черные брюки и черные дутые сапоги.

Всех, кто видел эту женщину, просят сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.