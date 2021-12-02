В результате столкновения автобуса и легковушки в Казани пострадали два человека

По предварительным данным, водитель Chevrolet не выбрал безопасную скорость движения. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Около 17:20 в среду, 1 декабря, напротив дома №33 «А» по улице Адоратского в Казани столкнулись автомобиль Chevrolet и автобус «ПАЗ». По предварительным данным, водитель иномарки не выбрал безопасную скорость и врезался в остановившуюся на «красный» сигнал машину.

В результате ДТП пострадал как сам водитель легковушки, так и его 36-летний пассажир. С различными травмами мужчины были госпитализированы.

- За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 150 ДТП, из них два происшествия с пострадавшими – два столкновения транспортных средств. В результате два водителя и пассажир получили травмы различной степени тяжести, - сообщают в пресс-службе ОГИБДД УМВД РФ по столице Татарстана.