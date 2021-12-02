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Происшествия2 декабря 2021 9:16

В результате столкновения автобуса и легковушки в Казани пострадали два человека

ДТП произошло вечером 1 декабря на улице Адоратского
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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По предварительным данным, водитель Chevrolet не выбрал безопасную скорость движения.

По предварительным данным, водитель Chevrolet не выбрал безопасную скорость движения.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Около 17:20 в среду, 1 декабря, напротив дома №33 «А» по улице Адоратского в Казани столкнулись автомобиль Chevrolet и автобус «ПАЗ». По предварительным данным, водитель иномарки не выбрал безопасную скорость и врезался в остановившуюся на «красный» сигнал машину.

В результате ДТП пострадал как сам водитель легковушки, так и его 36-летний пассажир. С различными травмами мужчины были госпитализированы.

- За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 150 ДТП, из них два происшествия с пострадавшими – два столкновения транспортных средств. В результате два водителя и пассажир получили травмы различной степени тяжести, - сообщают в пресс-службе ОГИБДД УМВД РФ по столице Татарстана.