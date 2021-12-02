К Новому году площадь Азатлык в Набережных Челнах оформят в сказочном стиле

Планами на оформление общественного пространства с журналистами поделилась главный архитектор города Малика Шамсиева. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно, что к новогодним праздникам площадь Азатлык в Набережных Челнах оформят в стиле детской сказки и бала-маскарада. Со стороны проспекта Мира установят световую колоннаду, вокруг которой будут стоять фигуры в маскарадных костюмах и балерины, рассказала журналистам главный архитектор города Малика Шамсиева.

Помимо этого на площади установят световые фигуры сказочных персонажей и тоннели. Так, например, фонтан превратится в озеро, в котором «поселятся» Су Анасы и Царевна Лягушка. Не обойдется и без символа грядущего года – тигра.