Из-за ОРВИ в Набережных Челнах на онлайн-обучение перевели 89 классов

Пик заболеваемости ОРВИ в городе ожидается к концу года, замечают специалисты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах превышен эпидпорог по заболеваемости ОРВИ. Только за прошлую неделю в медучреждения обратились более 8,7 тысячи местных жителей с признаками острой респираторной вирусной инфекции, большинство из которых – 6,1 тысячи – дети, заявил журналистам главный санитарный врач города Ильгизяр Бариев.

По словам специалиста, на данный момент эпидпорог превышен незначительно. Пик заболеваемости ОРВИ в татарстанском автограде придется на конец года, считает он.