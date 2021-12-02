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Общество2 декабря 2021 8:46

Из-за ОРВИ в Набережных Челнах на онлайн-обучение перевели 89 классов

Инфекция выявлена более чем у 16% местных школьников
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Пик заболеваемости ОРВИ в городе ожидается к концу года, замечают специалисты.

Пик заболеваемости ОРВИ в городе ожидается к концу года, замечают специалисты.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах превышен эпидпорог по заболеваемости ОРВИ. Только за прошлую неделю в медучреждения обратились более 8,7 тысячи местных жителей с признаками острой респираторной вирусной инфекции, большинство из которых – 6,1 тысячи – дети, заявил журналистам главный санитарный врач города Ильгизяр Бариев.

По словам специалиста, на данный момент эпидпорог превышен незначительно. Пик заболеваемости ОРВИ в татарстанском автограде придется на конец года, считает он.