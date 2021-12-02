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Общество2 декабря 2021 8:30

С начала сентября казанские школьники сдали на переработку 350 килограммов вторсырья

Речь идет о ПЭТ-бутылках и алюминиевых банках, которые дети отправляли в школьные фандоматы
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Лидерами по сбору тары стали школы №№167, 129 и 72, гимназия №33 и лицей №35.

Лидерами по сбору тары стали школы №№167, 129 и 72, гимназия №33 и лицей №35.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С начала сентября школьники Казани сдали на переработку 10 тысяч ПЭТ-бутылок и алюминиевых банок общим весом более 350 килограммов. Их отправляли в специальные фандоматы, установленные в 20 учебных учреждениях города. Лидерами по сбору вторсырья стали школы №№167, 129 и 72, гимназия №33 и лицей №35.

- Собранную тару вывозят еженедельно на сортировочный комплекс регионального оператора, где ее взвешивают и отправляют на прессовку. После этого чистое сырье хорошего качества направляют на переработку в другие регионы. Переработанный пластик получает вторую жизнь – из него делают футболки, скейтборды, велосипеды, уличные скамейки и другие изделия, - замечают в «УК «ПЖКХ».