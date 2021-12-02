Утром 2 декабря в общественный электротранспорт Казани не пустили 14 человек без QR-кодов

Сейчас «республиканские» QR-коды можно получить уже после первого компонента вакцины от COVID-19. Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Утром в четверг, 2 декабря, воспользоваться трамваями, троллейбусами и метро в Казани не смогли 14 человек. Дело в том, что у них не было QR-кодов о вакцинации от COVID-19, перенесенном заболевании или медотводе от прививки. Контролеры выявили нарушителей на 12 остановках и 21 вестибюле метро.

- В наземном общественном транспорте без QR-кодов пытались проехать 8 человек, проверяющие попросили их выйти. В метрополитене на платформы не допустили 6 человек. Вызовов полиции в утренний час пик не было, - замечают в МУП «Метроэлектротранс».

Вместе с тем утром в электротранспорте города было выявлено 158 человек без масок. Большинство из них – 145 – имели при себе средства индивидуальной защиты и надели их сразу после замечания. Остальным нарушителям пришлось выйти из салона.

Накануне в общественном транспорте столицы Татарстана выявили 86 пассажиров без QR-кодов, еще 63 человека по этой причине не пустили в салон. В поисках нарушителей контролеры провели 544 проверки.

Напомним, сейчас «республиканские» QR-коды можно получить уже после первого компонента вакцины от вируса.