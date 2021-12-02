На проведение республиканской елки Татарстан потратит более 24 миллионов рублей

Для проведения праздника подрядчик должен найти универсальную спортивную арену площадью не менее трех тысяч квадратных метров. Фото: Олег ЗОЛОТО

Несмотря на пандемию COVID-19, власти Татарстана решили провести республиканскую елку. Мероприятие состоится 25 декабря в две смены по 4 тысячи человек. Его организация и проведение потребует более 24 миллионов рублей, сообщает «Коммерсантъ».

Точного места проведения елки нет, но подрядчика просят подыскать универсальную спортивную арену площадью не менее трех тысяч квадратных метров.