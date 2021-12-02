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Общество2 декабря 2021 7:47

На проведение республиканской елки Татарстан потратит более 24 миллионов рублей

Мероприятие состоится в несколько смен 25 декабря
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Для проведения праздника подрядчик должен найти универсальную спортивную арену площадью не менее трех тысяч квадратных метров.

Для проведения праздника подрядчик должен найти универсальную спортивную арену площадью не менее трех тысяч квадратных метров.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Несмотря на пандемию COVID-19, власти Татарстана решили провести республиканскую елку. Мероприятие состоится 25 декабря в две смены по 4 тысячи человек. Его организация и проведение потребует более 24 миллионов рублей, сообщает «Коммерсантъ».

Точного места проведения елки нет, но подрядчика просят подыскать универсальную спортивную арену площадью не менее трех тысяч квадратных метров.