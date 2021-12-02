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Общество2 декабря 2021 3:27

Из-за обвала проезжей части в Казани укорочен маршрут троллейбуса №1

До окончания ремонтных работ из него исключается отрезок от улицы Чистопольская до остановки «Роддом»
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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На месте уже ведутся восстановительные работы

На месте уже ведутся восстановительные работы

Фото: Абылай САРАЛАЕВ

Троллейбус №1 в Казани будет временно ходить по укороченному маршруту. Причина этого - обвал проезжей части у дома №60 на улице Чистопольская.

На месте уже ведутся восстановительные работы. До окончания ремонта полотна из маршрута общественного транспорта исключается отрезок от улицы Чистопольская до остановки «Роддом».

Также из-за обвала изменены схемы движения автобусов №№28а, 43 и 54. Из их маршрутов исключаются остановки "Сибгата Хакима", "Четаева", "Чистопольская", "Алексея Козина". Общественный транспорт с моста Миллениум следует до остановки "Амирхана".