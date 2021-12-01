После аварии на трассе в Елабуге 16 человек отпущены на амбулаторное лечение и наблюдение

Глава Следственного комитета Татарстана поручил в рамках расследования установить все обстоятельства, приведшие к аварии, и поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате ведомства. Фото: прокуратура Татарстана

В результате столкновения грузового автомобиля и микроавтобуса в Елабуге пострадали 21 человек, в том числе 1 человек, пассажир микроавтобуса, погиб на месте ДТП. Один пострадавший в состоянии тяжелой степени тяжести и два в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в БСМП Набережных Челнов, еще одна пострадавшая госпитализирована в Елабужскую ЦРБ в состоянии средней степени тяжести, сообщает Минздрав Татарстана.

Остальные 16 человек в состоянии средней степени тяжести отпущены на амбулаторное лечение и наблюдение.

Напомним, авария произошла сегодня, 1 декабря, на девятом километре автодороги «Елабуга-Гари-Абалач». Причиной смертельного ДТП может быть то, что водитель автобуса мог не справиться с управлением. Возбуждено уголовное дело, детали произошедшего устанавливаются.

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