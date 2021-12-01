В Татарстане скончались еще 10 зараженных COVID-19 человек

На этот раз жертвами инфекции стали четверо мужчин и шесть женщин. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минздрав Татарстана подтвердил еще 10 смертей пациентов с коронавирусом.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы, - официально сообщили в ведомстве.

В этот раз очередными жертвами инфекции стали четверо мужчин в возрасте 74, 65, 70 и 82 лет, а также шесть женщин в возрасте 78, 88, 74, 80, 79 и 70 лет.

Таким образом, число смертей от коронавируса в республике возросло до 1 265.