Рядом со специальными почтовыми ящиками имеются таблички с изображениями сказочных новогодних персонажей и адресами их проживания. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Татарстане заработала почта Деда Мороза. Письма можно отправить до 31 декабря в центральных и крупных почтовых отделениях, а также в некоторых культурных учреждениях.

Чтобы письмо дошло до адресата, на конверте нужно указать: «162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза»».

Отправить новогоднее письмо можно также и другим волшебникам, среди которых: Урал Мороз, Ямал Ири, удмуртский дедушка Тол Бабай, чувашский Хел Мучи, марийский Йушто Кугыза, якутский Чысхаан и Кыш Бабай из Татарстана. Для этого рядом с ящиками будут размещены адреса всех новогодних персонажей.